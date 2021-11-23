Петербургские бары и рестораны обратились с открытым письмом к губернатору города

Сотрудники петербургских баров, кафе и ресторанов обратились к губернатору города Александру Беглову с просьбой отменить запрет на работу по ночам для заведений общепита.

Сфера общепита продолжает страдать от пандемии коронавируса и ограничений по борьбе с инфекцией. Кафе, рестораны и бары решили написать главе Петербурга обращение в связи с тем, что заведения потеряли от 20% до 50% выручки. Документ подписали более 50 баров и ресторанов. Об этом владелец паба Docker Кирилл Майстров рассказал изданию «Деловой Петербург». По словам владельца паба, на восстановление может понадобиться не меньше года.

«В спальном районе у меня выручка сократилась на 20%, а коллеги из центра жалуются сейчас на падение от 30 до 50%», — отметил Майстров.

Рестораторы указывают на то, что с 1 декабря возможность посещения заведений общепита только по QR-коду и запрет на ночную работу выглядит избыточным ограничением. Также владелец паба утверждает, что если губернатор ответит на обращение так. как не устраивает сотрудников сферы общественного питания, они будут обращаться к федеральным властям.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что несмотря на трудности большинство заведений общественного питания в Петербурге соблюдают антиковидные меры и закрываются после 23:00.