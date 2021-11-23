Большая часть предприятий общепита в Петербурге соблюдают ограничительные меры

В Санкт-Петербурге большинство заведений общественного питания соблюдают антиковидные меры и закрываются после 23:00.

В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга отметили, что большая часть заведений общественного питания не игнорирует правила и соблюдает режим защиты от коронавирусной инфекции. За минувшую неделю в городе проверили 69 магазинов, 15 точек общепита и 18 организаций сферы услуг.

«Выполнение противоэпидемических мер — общая ответственность власти, бизнеса, горожан. Вакцинация и QR-коды, строгий контроль в торговле и общепите — так мы сможем стабилизировать ситуацию и не допустить введения новых ограничений к новогодним праздникам», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

На прошлой неделе в период с 15 по 21 ноября нарушения нашли лишь у девяти точек общественного питания. У них не было QR-кода или средств индивидуальной защиты у сотрудников, журналов термометрии и дезинфекции, разметки для соблюдения дистанции.

Ночные рейды прошли в тридцати заведениях. Большинство из них соблюдали все, и только в 11 заведениях нашли задержавшихся после 23 часов посетителей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Петербурга Александр Беглов поручил внести изменения в методические рекомендации, которые позволят горожанам покидать бары и рестораны до полуночи. Время посещения может быть продлено на час.