Петербуржцам разрешат сидеть в ресторанах до полуночи

Губернатор Петербурга Александр Беглов отложил вступление «комендантского часа» для общепита на один час. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

В субботу, 13 ноября, градоначальник поручил внести изменения в методические рекомендации, которые позволят горожанам покидать бары и рестораны до полуночи, но при условии, что в 23 часа они прекращают принимать заказы.

Первый заместитель председателя комитета Александр Ситов, представляя губернатору поступившее поручение, отметил, что это один из наиболее часто поступающих вопросов.

Напомним, с 1 декабря QR-коды будут требовать у посетителей общепитов и объектов торговли. Исключения составят производственные столовые, общепиты на вокзалах и в аэропортах, а также аптеки, автозаправки, продовольственные магазины и магазины без зала обслуживания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Валентина Матвиенко допустила введение более строгих ограничений в регионах из-за COVID.