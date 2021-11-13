Петербуржцам разрешат сидеть в ресторанах до полуночи

Петербуржцам разрешат сидеть в ресторанах до полуночи
Общепиту разрешили работать дольше. Фото: Pixabay

Губернатор Петербурга Александр Беглов отложил вступление «комендантского часа» для общепита на один час. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

В субботу, 13 ноября, градоначальник поручил внести изменения в методические рекомендации, которые позволят горожанам покидать бары и рестораны до полуночи, но при условии, что в 23 часа они прекращают принимать заказы.

Первый заместитель председателя комитета Александр Ситов, представляя губернатору поступившее поручение, отметил, что это один из наиболее часто поступающих вопросов.

Напомним, с 1 декабря QR-коды будут требовать у посетителей общепитов и объектов торговли. Исключения составят производственные столовые, общепиты на вокзалах и в аэропортах, а также аптеки, автозаправки, продовольственные магазины и магазины без зала обслуживания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Валентина Матвиенко допустила введение более строгих ограничений в регионах из-за COVID.

Александр Беглов коронавирусная пандемия


 

Новости партнеров
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
В Благовещенске убили прямого потомка петербургского графа Игнатьева
В Благовещенске убили прямого потомка петербургского графа Игнатьева
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
Организм пожилых людей активнее реагирует на бессимптомную форму коронавирусной инфекции
Организм пожилых людей активнее реагирует на бессимптомную форму коронавирусной инфекции
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцам разрешат сидеть в ресторанах до полуночи
Почти два миллиона петербуржцев привились от COVID-19
Более 700 петербуржцев с COVID оказались в реанимации
Беглов заявил о снижении числа госпитализаций после нерабочей недели
В РЖД рассказали о влиянии введения QR-кодов на пассажиропоток
Жертвами коронавируса за сутки стали 70 петербуржцев
Власти Петербурга надеются, что ковид-ограничения не придется ужесточать к ...
В Петербурге открыли катки в Новой Голландии и в Севкабель Порту