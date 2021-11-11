Матвиенко допустила введение более строгих ограничений в регионах из-за COVID

Валентина Матвиенко напомнила, что накануне этот вопрос обсуждался и на заседании Совета безопасности. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Валентина Матвиенко напомнила, что накануне этот вопрос обсуждался и на заседании Совета безопасности. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На федеральном уровне и в некоторых регионах могут быть введены более строгие ограничительные меры в связи с пандемией. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, нововведения могут затронуть отдельные категории граждан. Матвиенко подчеркнула, что ситуация остается непростой и пока рано расслабляться.

Как сообщил ТАСС, сенатор отметила, что необходимо продолжать вакцинацию для того, чтобы достичь как минимум 80% вакцинированных и обеспечить национальный иммунитет. И добавила, что режим нерабочих дней поспособствовал снижению темпов заболеваемости.

Напомним, нерабочие дни в стране ввели с 30 октября по 7 ноября. Властям регионов было предоставлено право продлевать их по своему усмотрению. Первым регионом, где было решено продлить режим нерабочих дней еще на неделю — по 14 ноября, стала Новгородская область. Этот же регион досрочно ушел на «длинные выходные» — с 25 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге более 95 тысяч человек вакцинировалось за нерабочую неделю.