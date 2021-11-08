В Петербурге более 95 тысяч человек вакцинировалось за нерабочую неделю

В Петербурге более 95 тысяч человек вакцинировалось за нерабочую неделю. Фото: pexels.com

В Петербурге более 95 тысяч человек вакцинировалось за нерабочую неделю. Фото: pexels.com

За минувшую нерабочую неделю в Санкт-Петербурге первым компонентом вакцины против COVID привились 95 420 жителей.

В общем числе привитых граждан встречаются и те, кто использовал «Спутник Лайт». Пресс-служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщает, что всего в городе с 1 по 8 ноября было сделано 129 614 инъекций.

«Это если также считать введение второго компонента, ревакцинацию, вакцинацию иностранцев», — отмечают в ведомстве.

Темпы вакцинации в течение нерабочий недели, по подсчетам «Мойки78», — уменьшились. До введения ограничений, 28 и 29 октября первично привились 12,8 и 12,6 тыс. петербуржцев соответственно. Однако 1 и 2 ноября первые уколы поставило в два раза меньше человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что всероссийский локдаун с 30 октября по 7 ноября позволил нормализовать обстановку по COVID-19 и обеспечить эффективность мер дополнительного регулирования.