Беглов рассказал, как изменилась ситуация с COVID в Петербурге после нерабочих дней

Губернатор Александр Беглов заявил, что за время нерабочих дней в Петербурге удалось стабилизировать осенний подъем заболеваемости коронавирусом.

Градоначальник в эфире «Радио России» заявил, что всероссийский локдаун с 30 октября по 7 ноября позволил нормализовать обстановку по COVID-19 и обеспечить эффективность мер дополнительного регулирования.

Он напомнил, что перед городом стояла задача разорвать возможные цепочки заражений и избежать рисков «доставки» вируса из других российских регионов и стран. Также было необходимо сохранить объемы плановой медицинской помощи и дать жителям города больше возможностей для вакцинации.

По словам Беглова, город смог преодолеть негативные тенденции. Число активных больных держится на уровне 45 тысяч, но это по-прежнему много. Среднесуточная госпитализация сейчас составляет 550 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шесть баров в Петербурге закрыли за нарушение ковид-ограничений.