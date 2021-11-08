Шесть баров в Петербурге закрыли за нарушение ковид-ограничений

Петербургские власти проводили рейды по заведениям общественного питания в нерабочие дни. По итогам закрыто шесть баров и ночных клубов.

Как сообщили в городском правительстве, что общепит на соблюдение требований 121-го «ковидного» постановления проверяли сотрудники комитета по контролю за имуществом, комитета по промышленной политике, Роспотребнадзора, Следственного комитета и полиции.

В Смольном напомнили, что с 8 ноября запрет на работу общепита снят, но теперь заведения могут работать лишь до 23 часов.

В локдаун власти проверили 91 точку общепита в Центральном, Адмиралтейском, Приморском, Красногвардейском и Петроградском районах. В некоторых заведениях не было не было QR-кода или защитных масок, не выполнялся выполнялся запрет на обслуживание посетителей в зале, помимо торговли навынос.

Запреты нарушили девять баров, ресторанов и ночных клубов на Думской, Рубинштейна, Некрасова, Жуковского, Инструментальной и Стремянной, на набережной Канала Грибоедова и на Литейном проспекте. Всех нарушителей оштрафуют. Рублем также накажут 19 посетителей этих заведений.

Шесть баров и ночных клубов закрыты и опечатаны Роспотребнадзором и СК.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге вступили в силу новые COVID-ограничения.