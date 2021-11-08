В Петербурге вступили в силу новые COVID-ограничения

С 1 декабря QR-коды будут требовать у посетителей общепитов и объектов торговли. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

С 1 декабря QR-коды будут требовать у посетителей общепитов и объектов торговли. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Северной столице завершилась нерабочая неделя, введенная из-за сложной эпидемиологической ситуации, и вступили в силу новые ограничительные меры. Они касаются в первую очередь работы кафе и досуговых объектов.

Согласно последней по времени редакции «антиковидного» постановления правительства города № 121, с 8 ноября только до 23:00 смогут работать организации общепита, концертные залы, кинотеатры, цирки, любые другие организации исполнительских искусств, а также аквапарки, зоопарки, океанариумы и ледовые катки.

Проведение культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, физкультурных, торжественных и досуговых мероприятий разрешили, но также до 23:00. На них могут присутствовать не более 40 участников, если больше, то придется согласовывать с властями. С 15 числа это правило также нужно будет соблюдать при посещении бассейнов, фитнес-центров, спортзалов, развлекательных заведений и церемонии регистрации брака.

С 1 декабря QR-коды будут требовать у посетителей общепитов и объектов торговли. Исключения составят производственные столовые, общепиты на вокзалах и в аэропортах, а также аптеки, автозаправки, продовольственные магазины и магазины без зала обслуживания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последнее время спрос на прививку вырос в несколько раз, поэтому записаться в медучреждения не так-то просто. Поэтому было решено увеличить глубину записи на портале «Здоровье петербуржца» в два медучреждения.