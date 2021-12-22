Авиакомпания «Россия» заявила о желании назвать свой Superjet 100 в честь пригорода Петербурга

Авиакомпания «Россия» заявила о желании назвать свой Superjet 100 в честь пригорода Петербурга
Yовый Superjet 100 будет нести на себе информацию о городе на Неве. Фото: официальная страница в соцсети авиакомпании "Россия" в Instagram

Новое воздушное судно будет символизировать весь Санкт-Петербург и его историческое наследие.

Авиаперевозчик «Россия» в 2022 году присвоит новому воздушному лайнеру Superjet 100 название одного из пригородов Северной столицы. Об этом сообщает ТАСС.

«Главная история, которую мы определили для себя — это создание спецливреи, которая будет посвящена именно Санкт-Петербургу, городу нашей прописки», — сообщил на пресс-конференции 21 декабря представитель компании Сергей Стариков.

Как отмечается, у перевозчика уже есть самолет «Санкт-Петербург», но новый Superjet 100 будет нести на себе информацию о городе на Неве и символизировать его историческое наследие.

Проект планируют реализовать в рамках соглашения об информационном сотрудничестве. Документ уже подписан сторонами: авиакомпанией и подведомственным учреждением комитета по развитию туризма города — Городским туристско-информационным бюро.

Ранее gazeta.spb.ru писала, В Роспотребнадзоре считают, запреты на авиарейсы бессмысленны из-за быстрого распространения штамма омикрон во всем мире.

Superjet 100 авиакомпания «Россия» санкт-петербург


 

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