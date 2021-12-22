В Северной столице объявили конкурс концепций благоустройства Пейзажного парка на Охте

В Северной столице объявили конкурс концепций благоустройства Пейзажного парка на Охте. Фото: пресс-служба Смольного

В Северной столице объявили конкурс концепций благоустройства Пейзажного парка на Охте. Фото: пресс-служба Смольного

В Центре компетенций Санкт‑Петербурга по вопросам формирования комфортной городской среды Петербурга стартовал конкурс концепций благоустройства Пейзажного парка. Речь идет о пространстве между Пейзажной улицей и рекой Охтой.

Конкурс организован администрацией Красногвардейского района, Комитетом по благоустройству и Центром компетенций Санкт‑Петербурга по вопросам формирования комфортной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Парк появится рядом с кварталом новой застройки в Красногвардейском районе. Там на настоящий момент нет рекреационных зон, при этом у жителей существует запрос на создание общественного пространства в этом месте.

«Ключевые аспекты концепции будущего парка — экологический и гуманистический. Пейзажный парк может стать примером более осознанного отношения к дальнейшему развитию Санкт‑Петербурга», — отметил вице-губернатор Санкт‑Петербурга Анатолий Повелий.

Площадь Пейзажного парка составит около 42 гектаров. Создание объекта планируется в 2 этапа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что парк Малиновка стал больше на 1,9 га. Теперь его общая площадь составляет 16,3 га.