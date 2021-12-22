Два «храмовых» гектара вернулись парку Малиновка

Теперь общая площадь Малиновки составляет 16,3 га.

Парк, находящийся в Красногвардейском районе Северной столицы стал больше на 1,9 га. Ранее Администрация Петербургу отдала этот кусок земли под строительство храма.

Однако теперь территория под защитой закона. Инициативу депутаты парламента на заседании 22 декабря приняли в окончательном, третьем чтении. Парламентарии поддержали проект единогласно. Он вступит в законную силу через 10 дней после официального опубликования.

Напомним, что у Малиновки отобрали зеленую территорию почти 12 лет назад. Тогда город отдал часть парка под застройку храмовым комплексом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что альпака Шарлотка из Ленинградского зоопарка впервые увидела снег.