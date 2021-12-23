Мадуро: Венесуэла начнет бустерную вакцинацию «Спутником Лайт»

Венесуэла начнет вакцинацию «Спутником Лайт» в качестве бустера с 3 января. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро.

По его словам, вакцина показала высокую эффективность против штамма «омикрон».

«Поэтому я сообщаю, что Венесуэла начинает вакцинацию бустерными дозами против коронавируса с 3 января, начнем вакцинировать «Спутником Лайт», (кубинской) Abdala и китайской вакциной», — приводит его слова РИА «Новости».

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ранее сообщалось, что ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V».