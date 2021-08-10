В Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V»

В Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V»
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Антитела к COVID-19 сразу после двух уколов российской вакциной «Спутник V» обнаружили у 99% участников исследования, которое было проведено властями Сан-Марино, находящегося в Южной Европе.

Об этом заявил представитель Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли в беседе с ТАСС.

Он отметил, что работа велась вместе с римским Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

Со слов Кавалли, в Сан-Марино проверяли уровень антител через 21 день после получения первой дозы препарата и также через три недели после второй прививки.

Он объяснил, что теперь римский институт проведет качественный анализ этих антител. Данное исследование не закончено, оно продолжается.

Напомним, что в Сан-Марино «Спутник V» начали завозить в феврале текущего года. А уже сегодня российское лекарство широко применяется в прививочной компании населения маленькая страны-государства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Бразилии заморозили сделку по закупке «Спутника V».

"Спутник V" антитела вакцинация коронавирус сан-марино


 

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