В Бразилии заморозили сделку по закупке «Спутника V»

В Бразилии заморозили сделку по закупке «Спутника V»
Соглашение предусматривало покупку 37 млн доз вакцины. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бразилию отложили на неопределенный срок. Об этом в четверг, 5 августа, заявили в пресс-службе бразильского штата Пиауи Уэллингтона Диаса, возглавляющего данное объединение.

Соответствующее решение было принято после встречи губернатора штата Пиауи Веллингтона Диаса, занимающего пост председателя регионального сообщества, с представителями Российского фонда прямых инвестиций. Причиной стали ограничения со стороны национального регулятора.

Соглашение предусматривало покупку 37 млн доз вакцины. Пока оно не может быть реализовано, так как бразильский регулятор выдвинул дополнительные требования относительно параметров национальных испытаний препарата.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бразильский штамм коронавируса добрался до России. Гамма-вариант коронавируса впервые был выявлен в Бразилии в ноябре прошлого года.

"Спутник V" бразилия коронавирусная пандемия


 

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