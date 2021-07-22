Бразильский штамм коронавируса добрался до России

Бразильский штамм коронавируса добрался до России
Заболевшие бразильской мутацией не были привиты. Фото: unsplash

Обнаруженные в России случаи бразильского штамма коронавируса были единичными, заявили в научном центре «Вектор».

Гамма-вариант коронавируса, известный как «бразильский», впервые был выявлен в Бразилии в ноябре прошлого года. Начиная с апреля его все чаще начали фиксировать в других странах мира. С мая этого года гамма-мутацию подтвердили у нескольких пациентов в России.

Как заявили в центре «Вектор», заболевшие бразильской мутацией не были привиты. Также там добавили, что дельта-штамм начал вытеснять бразильский вариант. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус может вызвать преждевременное старение. Для предотвращения этого нужно вести здоровый образ жизни: заниматься спортом, правильно питаться и меньше нервничать.

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