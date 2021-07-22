Невролог: коронавирус может вызвать преждевременное старение

Так, вирус, попадая в организм, может вызвать не только тромбоз легких, но и запустить преждевременное старение. Это связано как с моральным истощением на фоне стресса из-за новой болезни (у человека появляются страхи), так и с естественным влиянием вируса на организм, отметил врач. Об этом сообщает РИА «Новости».