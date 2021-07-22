Невролог: коронавирус может вызвать преждевременное старение

Невролог: коронавирус может вызвать преждевременное старение
Это связано как с моральным истощением на фоне стресса из-за новой болезни. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
COVID-19, попадая в организм человека, может запустить процесс преждевременного старения, заявил невролог Эркин Шамсиев. Для предотвращения этого нужно вести здоровый образ жизни: заниматься спортом, правильно питаться и меньше нервничать.
Так, вирус, попадая в организм, может вызвать не только тромбоз легких, но и запустить преждевременное старение. Это связано как с моральным истощением на фоне стресса из-за новой болезни (у человека появляются страхи), так и с естественным влиянием вируса на организм, отметил врач. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медик дала совет, как избавиться от страха перед вакцинацией. Страх перед вакцинацией может спровоцировать после нее психосоматические побочные эффекты. Кандидат медицинских наук Надежда Зуйкова дала советы, как справиться со страхом.
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