Медик дала совет, как избавиться от страха перед вакцинацией

Медик дала совет, как избавиться от страха перед вакцинацией
Так, человек начинает ощущать симптомы побочных эффектов от лекарства. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Страх перед вакцинацией может спровоцировать после нее психосоматические побочные эффекты. Кандидат медицинских наук Надежда Зуйкова дала советы, как справиться со страхом.
У людей, которые боятся любых уколов, в том числе вакцинации, прививка может вызвать неоднозначную реакцию. Так, человек начинает ощущать симптомы побочных эффектов от лекарства. Такова психосоматика, поясняет врач. Об этом сообщает Sputnik.
Если человек чувствует, что никак не может справиться с волнением, то можно попить успокоительные: валериану, валокордин или пустырник. Длительность их приема зависит от степени переживаний, но это можно делать в течение двух-трех дней до прививки, порекомендовала Зуйкова.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ухане оценили возможность утечки коронавируса из лаборатории.
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