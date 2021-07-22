В Ухане оценили возможность утечки коронавируса из лаборатории

Так, до начала 2020 года институт Поднебесной не изучал и не сталкивался с инфекцией. Фото: pexels.com

Так, до начала 2020 года институт Поднебесной не изучал и не сталкивался с инфекцией. Фото: pexels.com

Уханьский институт вирусологии оценил возможность утечки COVID-19 из лаборатории. Выводы сделал научный сотрудник института Юань Чжимин.

Ученый из Китая отметил, что не существует ни одного доказательства утечки коронавируса из лаборатории и того, что COVID-19 был создан искусственно. Так, до начала 2020 года институт Поднебесной не изучал и не сталкивался с инфекцией. Он никогда не синтезировал, создавал или допускал утечки вируса, уверяет Чжимин. Вирусолог отмечает, что ни один ученый или студент института до настоящего момента не заражался вирусом XXI века. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач рассказала о мольбах умирающих пациентов привить их. Врач из США Бритни Кобиа рассказала, что тяжелобольные COVID-19 американцы молят ее поставить им вакцину, когда делать это уже «слишком поздно».