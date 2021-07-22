Врач рассказала о мольбах умирающих пациентов привить их

Врач рассказала, что держит смертельно больных пациентов за руку и говорит им, что уже слишком поздно. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Врач рассказала, что держит смертельно больных пациентов за руку и говорит им, что уже слишком поздно. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Врач из США Бритни Кобиа рассказала, что тяжелобольные COVID-19 американцы молят ее поставить им вакцину, когда делать это уже «слишком поздно».

Они плачут и говорят, что не знали, думали, что это заговор, признается доктор. Они думали, что это политические игры, они думали, что не заболеют, отмечает она. Об этом сообщает The Mirror.

Врач рассказала, что держит смертельно больных пациентов за руку и говорит им, что уже слишком поздно. Потом, несколько дней спустя, когда доктор называет время смерти, она обнимает членов их семей, признается Кобиа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге наметилось снижение темпов прироста заболеваемости ковидом. Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия прокомментировала эпидемиологическую обстановку в городе.