В Петербурге наметилось снижение темпов прироста заболеваемости ковидом

Эксперты считают, что эпидемиологическая обстановка все еще напряженная, но есть надежда на улучшение ситуации.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия прокомментировала эпидемиологическую обстановку в городе. Она отметила, что ситуация остается непростой, но при этом есть надежда на скорое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.

Эксперт убеждена, что пик третьей волны пока не пройден, поэтому каждый день число новых зараженных выглядит пугающе. Несмотря на это, совсем скоро ситуация может измениться.

«Но наметилась такая положительная тенденция, как замедление темпов прироста заболеваемости. Это говорит о том, что постепенно снижается интенсивность эпидемического процесса»,

— отметила Ирина Чхинджерия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург и Москва близки к достижению иммунитета на уровне 60%. Темпы вакцинации по всей стране увеличились почти вдвое.