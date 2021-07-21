Петербург и Москва близки к достижению иммунитета на уровне 60%

Темпы вакцинации по всей стране увеличились почти вдвое.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала об ускорении темпов вакцинации от коронавируса примерно вдвое. Благодаря этому в ряде городов почти удалось добиться выработки коллективного иммунитета. Об этом сегодня, 21 июля, пишет ТАСС.

Известно, что 17 регионов близки к тому, чтобы 60% населения либо имели антитетела, либо сделали прививку от коронавируса. В их числе Москва и Санкт-Петербург. Ожидается, что уже к 1 ноября в России привьется большинство граждан.

«На сегодня первым компонентом вакцинировано 33,6 млн человек, а 22,6 млн из них получили оба компонента, то есть полностью вакцинированы»,

— добавила Голикова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в мире от коронавируса вылечились более 175 млн человек.