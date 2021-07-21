В мире от коронавируса вылечились более 175 млн человек

В России от коронавируса умерло более 150 тыс. человек. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В России от коронавируса умерло более 150 тыс. человек. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

По всей планете каждый день фиксируют новые случаи заражения коронавирусом. Наличие ковид-19 выявили уже почти у 192 млн человек.

По данным SCMP на среду, 21 июля, в мире новой коронавирусной инфекцией заболели 192 млн 395 тыс. 192 человека. Умерли от коронавируса за все время 4 млн 136 тыс. 698 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 35 млн 81 тыс. 719 человек, на втором месте Индия — 31 млн 216 тыс. 337, затем идет Бразилия 19 млн 419 тыс. 741.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 6 млн 30 тыс. 240 человек, умер 150 тыс. 705 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог предупредил о последствиях отказа от второй дозы вакцины.