Вирусолог предупредил о последствиях отказа от второй дозы вакцины

На что повлияет отказ от второго компонента вакцины от COVID-19 рассказал доктор биологических наук Алексей Аграновский. Так, он уверен, что жители России, вакцинирующиеся «для галочки» лишь первой дозой препарата, сильно рискуют.

Аграновский говорит, что у них не полностью формируется защитный слой антител. Они остаются уязвимы для COVID-19, особенно для новых штаммов. Такие россияне не верят в прививку и выступают против нее. Об этом сообщает Sputnik.

Специалист отметил необходимость прививки из-за распространения опасного штамма коронавируса «Дельта». Ученый считает, что выработанные после вакцины «Спутник V» антитела в высокой степени, но не полностью (на 80%) нейтрализуют индийский штамм.