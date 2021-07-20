Вирусолог предупредил о последствиях отказа от второй дозы вакцины

Вирусолог предупредил о последствиях отказа от второй дозы вакцины
Специалист отметил необходимость прививки из-за распространения опасного штамма коронавируса «Дельта». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
На что повлияет отказ от второго компонента вакцины от COVID-19 рассказал доктор биологических наук Алексей Аграновский. Так, он уверен, что жители России, вакцинирующиеся «для галочки» лишь первой дозой препарата, сильно рискуют.
Аграновский говорит, что у них не полностью формируется защитный слой антител. Они остаются уязвимы для COVID-19, особенно для новых штаммов. Такие россияне не верят в прививку и выступают против нее. Об этом сообщает Sputnik.
Специалист отметил необходимость прививки из-за распространения опасного штамма коронавируса «Дельта». Ученый считает, что выработанные после вакцины «Спутник V» антитела в высокой степени, но не полностью (на 80%) нейтрализуют индийский штамм.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тем, кто поставил прививку от COVID-19, нужно предоставлять два выходных дня. Об этом заявила сенатор Татьяна Кусайко.
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