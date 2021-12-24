Лучшие фильмы для новогоднего настроения по версии центральной службы новостей

Новый год для россиян — особенный праздник, который принято отмечать в кругу семьи или друзей. И поддержать новогоднее настроение помогут фильмы, наполненные радостным духом праздника, весельем и приключениями. Центральная служба новостей составила подборку кинокартин, которые стоит посмотреть в предстоящие каникулы.

«Гарри Поттер»

Легендарная серия фильмов о Гарри Поттере пользуется большой популярностью в новогодние каникулы. Причиной тому являются завораживающие виды Хогвартса в рождественский период и любимые герои. Кроме того, 1 января ожидается премьера выпуска «Возвращение в Хогвартс», где знаменитые актеры встретятся вновь.

«Один дома»

Без этого фильма многие не могут представить себе Новый год. Эта ностальгическая картина просто пропитана духом праздника, содержит много забавных сцен и вселяет в зрителей веру в чудо. Фильм порадует не только находчивостью маленького Кевина МакКалистера, но волшебными видами праздничного Нью-Йорка и магазина игрушек.

«Вечера на хуторе близ Диканьки»

Нельзя в Новый год обойтись и без советских сказок. «Вечера на хуторе близ Диканьки» — очень яркая и трогательная картина. Веселье на украинском хуторе способно наполнить праздничным настроением любой дом. А история любви кузнеца Вакулы и красавицы Оксаны напоминаем нам о самых важных вещах.

«Гринч — похититель Рождества»

Этот фильм подходит для просмотра в семейном кругу. В русских сказках испортить Рождество пытается нечистая сила в лице Бабы Яги, Кощея, чертей и др. А в городке Ктограде разбушевался Гринч, он не любит Рождество и строит козни, чтобы помешать наступлению праздника. Фанатам Джима Керри точно стоит посмотреть этот фильм.

«Отпуск по обмену»

Еще одна рождественская комедия, которая поможет зарядиться позитивом и верой в чудо. Эта романтическая картина напоминает о том, что все возможно в Рождество и не стоит терять веру в любовь. Фильм особенно понравится поклонникам Камерон Диас и Кейт Уинслет.

«Такси»

В серии французских фильмов мало рождественских сцен. Единственная отсылка к празднику — банда дедов Морозов, за которой гоняется озорной таксист. Однако комедия включена в данную подборку, поскольку позволит легко и весело провести время перед телевизором. Неожиданная дружба между неуловимым таксистом и неуклюжим полицейским пришлась по вкусу российским зрителям, поэтому фильм уже не первый год появится на популярных телеканалах.

«Счастливого рождества»

Военная драма, которая повествует об уникальном историческом случае. Во время Первой мировой войны на Западном фронте враждующие стороны вдруг проникаются духом праздника и поздравляют друг друга с Рождеством.

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

В легендарном сериале нет новогодней темы, однако в праздничные дни картина пользуется большой популярностью. По версии россиян и даже британцев Василий Ливанов до сих пор остается самым любимым Шерлоком Холмсом из существующих. Очень повезет тем, кто увидит сериал впервые.