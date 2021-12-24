Лучшие фильмы для новогоднего настроения по версии центральной службы новостей

Лучшие фильмы для новогоднего настроения по версии центральной службы новостей
В новогодние дни всегда по-особому приятно насладиться хорошим фильмом. Фото: Mojka78/Николай Овсянников

Новый год для россиян — особенный праздник, который принято отмечать в кругу семьи или друзей. И поддержать новогоднее настроение помогут фильмы, наполненные радостным духом праздника, весельем и приключениями. Центральная служба новостей составила подборку кинокартин, которые стоит посмотреть в предстоящие каникулы.

«Гарри Поттер»

Легендарная серия фильмов о Гарри Поттере пользуется большой популярностью в новогодние каникулы. Причиной тому являются завораживающие виды Хогвартса в рождественский период и любимые герои. Кроме того, 1 января ожидается премьера выпуска «Возвращение в Хогвартс», где знаменитые актеры встретятся вновь.

Гарри Поттер. Фото: кадр из фильма

«Один дома»

Без этого фильма многие не могут представить себе Новый год. Эта ностальгическая картина просто пропитана духом праздника, содержит много забавных сцен и вселяет в зрителей веру в чудо. Фильм порадует не только находчивостью маленького Кевина МакКалистера, но волшебными видами праздничного Нью-Йорка и магазина игрушек.

Фильм «Один дома». Фото: кадр из фильма

«Вечера на хуторе близ Диканьки»

Нельзя в Новый год обойтись и без советских сказок. «Вечера на хуторе близ Диканьки» — очень яркая и трогательная картина. Веселье на украинском хуторе способно наполнить праздничным настроением любой дом. А история любви кузнеца Вакулы и красавицы Оксаны напоминаем нам о самых важных вещах.

Фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки». Фото: кадр из фильма

«Гринч — похититель Рождества»

Этот фильм подходит для просмотра в семейном кругу. В русских сказках испортить Рождество пытается нечистая сила в лице Бабы Яги, Кощея, чертей и др. А в городке Ктограде разбушевался Гринч, он не любит Рождество и строит козни, чтобы помешать наступлению праздника. Фанатам Джима Керри точно стоит посмотреть этот фильм.

Фильм «Гринч — похититель Рождества». Фото: кадр из фильма

«Отпуск по обмену»

Еще одна рождественская комедия, которая поможет зарядиться позитивом и верой в чудо. Эта романтическая картина напоминает о том, что все возможно в Рождество и не стоит терять веру в любовь. Фильм особенно понравится поклонникам Камерон Диас и Кейт Уинслет.

Фильм «Отпуск по обмену». Фото: кадр из фильма

«Такси»

В серии французских фильмов мало рождественских сцен. Единственная отсылка к празднику — банда дедов Морозов, за которой гоняется озорной таксист. Однако комедия включена в данную подборку, поскольку позволит легко и весело провести время перед телевизором. Неожиданная дружба между неуловимым таксистом и неуклюжим полицейским пришлась по вкусу российским зрителям, поэтому фильм уже не первый год появится на популярных телеканалах.

Фильм «Такси». Фото: кадр из фильма

«Счастливого рождества»

Военная драма, которая повествует об уникальном историческом случае. Во время Первой мировой войны на Западном фронте враждующие стороны вдруг проникаются духом праздника и поздравляют друг друга с Рождеством.

Фильм «Счастливого Рождества». Фото: кадр из фильма

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

В легендарном сериале нет новогодней темы, однако в праздничные дни картина пользуется большой популярностью. По версии россиян и даже британцев Василий Ливанов до сих пор остается самым любимым Шерлоком Холмсом из существующих. Очень повезет тем, кто увидит сериал впервые.

Фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Фото: кадр из фильма
ирония судьбы кино лучшие фильмы новогодние дни новогодний отпуск Новый год один дома такси фильм фильмы в новый год


 

Новости партнеров
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
В России разработали ГОСТ о массовых захоронениях в братских могилах
В России разработали ГОСТ о массовых захоронениях в братских могилах
На АЗС сети «Газпромнефть» запущен новый сервис оплаты кофе в мобильном приложении
На АЗС сети «Газпромнефть» запущен новый сервис оплаты кофе в мобильном приложении
Плакат
Плакат "Спасите Петербург!" заметили на пресс-конференции Владимира Путина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лучшие фильмы для новогоднего настроения по версии центральной службы новостей
Во время пожара в ковидной больнице Астрахани погибли две пациентки
Сфера финансов стала лидером по росту зарплат в 2021 году
В Петербурге жертвами коронавируса стали еще 55 человек
В Петербурге за сутки COVID заболели еще 2 117 человек
В комздраве рассказали, как будут работать больницы Петербурга в праздники
Эксперты: индексация обойдется Росси в 150-200 млрд
В Пулково 24 декабря задержали восемь самолетов