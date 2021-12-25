Не может петь, смотреть и есть: через что пришлось пройти Марине Хлебниковой, пострадавшей в пожаре

Марина Хлебникова изо всех сил пыталась спастись самостоятельно. Женщину пожарные нашли без сознания у окна, вероятно, она на последнем издыхании пыталась ползти, чтобы сделать глоток свежего воздуха.

18 ноября в Москве в районе Северное Бутово случилось возгорание. Квартирный пожар спалил дотла спальню российской эстрадной певицы Марины Хлебниковой. Огонь в доме №14 по Ратной улице мог случиться из-за курения. Знаменитость же попала в больницу в тяжелом состоянии, писало ТАСС.

Через несколько дней всю страну ошарашила новость о том, что 56-летнюю Хлебникову пришлось подключить к аппарату ИВЛ. Певица получила ожоги лица, дыхательных путей, ног. По словам врача НИИ скорой помощи имени Склифосовского, состояние артистки было тяжелым, а ее раны очень опасны. Огонь изуродовал 20% лица Хлебниковой.

Прошло около трех дней прежде, чем певицу отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, писало издание StarHit. Женщине стало немного лучше, она пришла в себя, однако температура ее тела держалась на отметке 38,5 °С. При этом питаться самостоятельно артистка не могла. Жидкую пищу она получала через специальный зонд. Хлебникова терпела сильные боли из-за ожога дыхательных путей второй степени.

Вскоре появились слухи, что знаменитость больше не сможет петь. Об этом сообщало РЕН ТВ. Отмечалось, что у певицы повреждена слизистая оболочка дыхательных путей, а это может привести к пневмонии и даже летальному исходу.

Однако горло не единственное, что пострадало у Хлебниковой во время пожара. Оказалось, что женщина получила серьёзные ожоги глаз. Отмечалось, что, имея такую травму, знаменитости будет тяжело смотреть, писал kp.ru.

В самом начале декабря стало известно, что у певицы началось заражение тканей лица. Врачи пичкали Хлебникову антибиотиками, дабы остановить распространение инфекции. Сильные боли пострадавшей не позволяли докторам вывести звезду из медикаментозной комы. Поклонников порадовало лишь заявление друга певицы Дмитрия Чижова. Он рассказал, что медики дают Марине оптимистичные прогнозы.

Еще неделя в больнице Хлебниковой пошла на пользу. Ее перевели из палаты интенсивной терапии в ожоговое отделение, писало 5-tv.ru.

Спустя пару дней поклонники певицы смогли выдохнуть. Марина Хлебникова смогла самостоятельно обратиться к фолловерам при помощи голосового сообщения в Instagram. Женщина рассыпалась в благодарностях за поддержку подписчиков. Она добавила, что пребывает в позитивном настроении и старается идти на поправку.

Несмотря на то, что беда вроде бы миновала, певица так или иначе останется встречать Новый год в стенах больницы. Ее восстановление будет долгим и отнюдь не легким. «Пятый канал» сообщал, что женщине уже провели операцию по восстановлению кожи. Однако эта операция для Марины Арнольдовны, вероятнее всего, далеко не последняя.

Отметим, что ходили слухи о депрессии певицы. Хлебникова могла злоупотреблять спиртным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что, по словам дочери Марины Хлебниковой , после того, как она почувствовала запах гари, то побежала в комнату матери. Певица выбраться из помещения сама не смогла — к тому моменту она уже надышалась угарным газом. Девушка испугалась входить в комнату, она переговаривалась с матерью до приезда спасателей.