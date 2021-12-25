В Петербурге 27 декабря Дед Мороз сядет за руль автобуса №24

В Петербурге 27 декабря Дед Мороз сядет за руль автобуса №24. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В Петербурге 27 декабря Дед Мороз сядет за руль автобуса №24. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В понедельник, 27 декабря, за рулем одного из петербургских автобусов можно будет увидеть Деда Мороза.

В автобусе, курсирующем по маршруту № 24, можно будет встретить Деда Мороза. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

На транспорте с необычном водителем в «форме» новогоднего волшебника петербуржцы смогут проехать и загадать желание в пути с 27 по 31 декабря. «Пассажиравтотранс» уже в четвертый раз проведет акцию «Везет в Новый год». Маршрут № 24 соединяет сразу несколько районов Петербурга.

Акция включена в городской план новогодних мероприятий. Она каждый год дарит жителям и гостям города позитивные эмоции и ощущение волшебства. Окно автобуса украшает необычная открытка: пожелания здоровья и счастья нанесены на знакомую всем маршрутную доску.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в новогоднюю ночь транспорт в Северной столице будет работать до двух ночи.