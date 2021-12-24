В новогоднюю ночь петербургский транспорт будет работать до двух ночи

В новогоднюю ночь петербургский транспорт будет работать до двух ночи. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В новогоднюю ночь петербургский транспорт будет работать до двух ночи. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

На Новый год жители и гости Петербурга могут задержаться в центре города или у друзей чуть дольше, — работа транспорта продлена до двух ночи.

В новогоднюю ночь наземный транспорт и метро будут работать дольше обычного. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Последних пассажиров петербургский метрополитен примет до часа ночи с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года. Поезда будут ходить до 2 ночи. При этом для перевозки пассажиров от станций метро будет продлена работа наземного городского пассажирского транспорта. Так последние рейсы будут отправляться от остановок у станций метро не позднее чем два часа ночи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что еще 21 декабря стало известно о работе транспорта в новогоднюю ночь. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию Новый год в Северной столице состоится, а транспорт при этом будет работать.