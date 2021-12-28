Автомобилист погиб, врезавшись в опору ЛЭП под Тосно

В Тосненском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. 43-летний мужчина врезался в опору ЛЭП.

Трагическая авария случилась в понедельник, 27 декабря, на а/д М-10 «Россия». Водитель авто марки «Шевроле Нива», направляясь в сторону Петербурга из Тосно, врезался в опору ЛЭП, после чего улетел в кювет.

Как стало известно Gazeta.spb.ru, мужчина скончался на месте происшествия.

Известно, что в 2021 году он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД один раз.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что двухлетняя девочка попала в больницу после ДТП на ЗСД. Водитель легковушки не справился с управлением на скользкой дороге. в результате столкновения девочка 2019 года рождения получила сотрясение мозга и ушиб верхней губы. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.