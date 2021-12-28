Слишком скользко: двухлетний малыш в ДТП на ЗСД ушиб губу и получил сотрясение

Двухлетняя девочка попала в больницу после ДТП на ЗСД. Водитель легковушки не справился с управлением на скользкой дороге.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 27 декабря, на 9-м километре ЗСД. 31-летняя женщина за рулем Mercedes не справилась с управлением и врезалась в барьерные ограждения. В машине находился двухлетий ребенок.

Как стало известно Gazeta.spb.ru, в результате столкновения девочка 2019 года рождения получила сотрясение мозга и ушиб верхней губы. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Водитель Mercedes ранее к ответственности за нарушения правил движения не привлекался.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП на «Нарве» пострадал трехлетний ребенок. Маленький пассажир получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и сочетанную травму и был госпитализирован в Кингисеппскую межрайонную больницу в состоянии средней тяжести.