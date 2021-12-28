Судьба подарила мигранту миллион в центре Петербурга, но потом сразу же забрала обратно

Судьба подарила мигранту миллион в центре Петербурга, но потом сразу же забрала обратно
Судьба подарила мигранту миллион в центре Петербурга, но потом сразу же забрала обратно. Фото: "Яндекс.Карты"

В понедельник, 27 декабря, в правоохранительные органы обратилась 62-летняя жительница Липецкой области, с заявлением, что 27 декабря около 11 часов утра по собственной неосторожности она потеряла пакет с 975 000 рублями.

Сразу же начались розыскные мероприятия. Как стало известно Gazeta.SPB, около 18 часов в помещении хостела по адресу улица Казанская, 12 был задержан неработающий мужчина.

Выяснилось, что задержанный нашел пакет с деньгами у дома 12 Почтамтской улице, после чего 2 транзакциями внес указанную сумму на свою банковскую карту. В доказательство того, что деньги были найдены и переведены на карту сотрудники изъяли саму банковскую карту и чеки, подтверждающие перевод денежных средств.

Мужчина был доставлен в отделение. В отношении него составили протокол по статье «Нарушение иностранным лицом без гражданства въезд в РФ». Сейчас мужчина находится в СПСЗЛ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Смертельно ДТП случилось в Ломоносовском районе около 10-11 утра 27 декабря. Погибла пассажирка в одном из автомобилей.

адмиралтейский район ленобласть мигрант миллион новости СПб потеря


 

Новости партнеров
Россиянка назвала путешествие до Петербурга в двухэтажном вагоне каторгой
Россиянка назвала путешествие до Петербурга в двухэтажном вагоне каторгой
Британский вирусолог назвал отличие простуды от
Британский вирусолог назвал отличие простуды от "омикрона"
Плакат
Плакат "Спасите Петербург!" заметили на пресс-конференции Владимира Путина
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от "омикрона"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Судьба подарила мигранту миллион в центре Петербурга, но потом сразу же ...
В Петербурге зафиксировали еще 61 случай смерти от коронавируса
Петербург снова стал лидером по суточной заболеваемости COVID среди ...
В России за сутки выявили 21 922 случая COVID, это минимум с 28 сентября
С 26 по 29 декабря соцзащита начала рассылать всем по 1500 рублей: как ...
РЖД займется реконструкцией путепровода в Московском районе для расширения ...
Спасатели почти час тушили полыхающую кухню в доме на Новгородской
Обнуление рубля: что ждет Россию с 1 января