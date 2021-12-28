В Ломоносовском районе «Фольксваген» на встречке убил пассажирку «Хендай»

В Ломоносовском районе из-за выехавшего на встречку Фольксвагена скончалась пассажирка Хендай. Фото: Pixabay

В Ломоносовском районе из-за выехавшего на встречку Фольксвагена скончалась пассажирка Хендай. Фото: Pixabay

В результате столкновения двух автомобилей на 8 км трассы «Петергоф-Кейкино» пострадала пассажирка. При том не той машины, что нарушила правила ПДД.

Смертельно ДТП случилось в Ломоносовском районе около 10-11 утра 27 декабря. Как стало известно Gazeta.SPB, женщина выехала на полосу встречного движения на «Фольксвагене», принадлежащем ООО «Автоматическая пожарная сигнализация», в результате чего произошло столкновение с другим автомобилем «Хендай Солярис».

От полученных телесных повреждений 45-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия.

Выяснилось, что водитель «Фольксвагена» уже привлекалась к административной ответственности 4 раза по статьям, ей неоднократно выписывали штрафы.

Обстоятельства выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 43-летний мужчина врезался в опору ЛЭП в Тосненском районе Ленинградской области.