С 2022 года незаконно трудящихся мигрантов могут отстранить от работы в России

С 2022 года незаконно трудящихся мигрантов могут отстранить от работы в России. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

С 2022 года незаконно трудящихся мигрантов могут отстранить от работы в России. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

В России мигрантов, которые работают на незаконных условиях, с 1 января 2022 года отправят за пределы России.

Кроме того, работодатели, которые дают работу незаконно находящимся в России мигрантам, также будут наказаны штрафом за человека в размере до 800 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Помимо штрафов до пяти тысяч рублей за незаконную работу иностранцы будут выдворены за пределы России. Обратно вернуться в страну им будет запрещено.

Оставшиеся дни в России будут действовать временные меры, которые позволят иностранцем решить свои вопросы с правовым статусом в целях законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны. Работодателям посоветовали оформить трудовые отношения с иностранцами и в трехдневный срок уведомить территориальные органы МВД.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что около 18 часов в помещении хостела по адресу улица Казанская, 12 был задержан неработающий мужчина, который нашел сумку с миллионом рублей.