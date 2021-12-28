Повышение пенсий с 1 января порадует не всех: кто останется без надбавки

Ранее уже сообщалось об увеличении пенсий в 2022 году в среднем на одну тысячу рублей. Сейчас появилась информация, что повышение будет, но не для всех. Более того, у большинства пенсионеров сумма надбавки будет меньше, чем ожидалось. Такое мнение озвучила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Повышение страховых пенсий по старости ожидается уже с 1 января, именно такие выплаты получает большинство пожилых граждан. Было решено оставить индексацию на ранее запланированном уровне — 5,9%. Данный вопрос прокомментировала зампред Комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Бибикова. По ее сообщению, в бюджет заложены средства, достаточные для повышения пенсий не менее чем на тысячу рублей.

Однако Людмила Иванова-Швец считает такой прогноз слишком оптимистичным. Не стоит забывать, что с 1 января повышение пенсионного довольствия ожидает только тех, кто получает страховую пенсию и только при условии, что они оставили трудовую деятельность.

Кроме того, на обещанную надбавку могут рассчитывать даже не все получатели страховых пенсий. Несложные расчеты позволяют понять, что дополнительную тысячу рублей будут выплачивать тем пенсионерам, чья текущая пенсия превышает 16 тысяч рублей. Данная сумма выше существующего по России среднего показателя, поэтому получателей таких пенсий не так уж и много. Чаще всего пенсионеры получают денежное довольствие в размере 10-12 тысяч рублей, и для них прибавка будет меньше. Щвец отметила, что подобное положение дел не способствует повышению уровня жизни российских пенсионеров.

Аналогичного мнения придерживается юрист Ирина Сивакова. Согласно ее расчетам, страховая пенсия возрастет на 940 рублей. Стоит иметь в виду, что это средняя сумма по стране. С учетом того, что пенсионные выплаты назначаются индивидуально, то размер надбавки может быть еще ниже.