В Пулково в среду вечером задержали девять рейсов

В Пулково в среду вечером задержали девять рейсов
В Пулково задержали сразу 9 рейсов. Фото: Baltphoto

Сегодня, 29 декабря, в петербургском аэропорту Пулково задержали девять внутренних и международных рейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Софии, Краснодара, Минска, Москвы, Нур-Султана, Мурманска, Казани, Томска и Архангельска. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Софии. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 19:30, однако время вылета сдвинули на 20:20. Далее с опозданием вылетит рейс до Краснодара. Самолет перенесли с 20:00 на 2:15. Также перенесли время вылета воздушного судна до Минска, с 20:10 на 20:30.

Еще задерживают рейс до Москвы. Самолет должны были улететь в 20:10, но по факту ждать придется до 22:20,

Вылет рейса до Нур-Султана перенесли с 20:25 на 21:00. Время вылета самолетов в Мурманск, Казань, Томск и Архангельск отложили с 20:40, 21:00, 22:05, 22:15 до 22:10, 21:40, 0:40: 3:30 соответсвенно.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолеты МС-21 для авиакомпании «Россия» оснастят крылом из российских композитов.

задержка рейсов новости СПб пулково


 

Новости партнеров
Петербург завалит снегом на Новый год, главное - чтобы подчиненные Беглова не разъехались на выходные
Петербург завалит снегом на Новый год, главное - чтобы подчиненные Беглова не разъехались на выходные
В Петербурге утвердили цену на проезд в метро на 2022 год
В Петербурге утвердили цену на проезд в метро на 2022 год
Не злите Тигра: что нельзя готовить на Новый год
Не злите Тигра: что нельзя готовить на Новый год
Начавший карьеру в Петербурге Савельев лишает город федеральных денег
Начавший карьеру в Петербурге Савельев лишает город федеральных денег
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково в среду вечером задержали девять рейсов
Миллер доложил Путину: газопровод «Северный поток — 2» готов
В четверг вечером на дорогах Петербурга фиксируются пробки
Стало известно, сколько петербуржцев завершили цикл вакцинации
Спасатели потушили пожар в Приозерском районе на 78 «квадратах»
Британские врачи рассказали о новом симптоме «омикрона»
Путин заявил о готовности «Северного потока — 2» к эксплуатации
Россиянам рассказали, какой погоды ждать 31 декабря