В Пулково в среду вечером задержали девять рейсов

Сегодня, 29 декабря, в петербургском аэропорту Пулково задержали девять внутренних и международных рейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Софии, Краснодара, Минска, Москвы, Нур-Султана, Мурманска, Казани, Томска и Архангельска. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Софии. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 19:30, однако время вылета сдвинули на 20:20. Далее с опозданием вылетит рейс до Краснодара. Самолет перенесли с 20:00 на 2:15. Также перенесли время вылета воздушного судна до Минска, с 20:10 на 20:30.

Еще задерживают рейс до Москвы. Самолет должны были улететь в 20:10, но по факту ждать придется до 22:20,

Вылет рейса до Нур-Султана перенесли с 20:25 на 21:00. Время вылета самолетов в Мурманск, Казань, Томск и Архангельск отложили с 20:40, 21:00, 22:05, 22:15 до 22:10, 21:40, 0:40: 3:30 соответсвенно.

Причины задержек не указываются.

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