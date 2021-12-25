Самолеты МС-21 для авиакомпании «Россия» оснастят крылом из российских композитов

Авиакомпания "Россия" станет первый эксплуатантом, который получит самолеты МС-21-300. Фото: АК "Россия"

Авиакомпания "Россия" станет первый эксплуатантом, который получит самолеты МС-21-300. Фото: АК "Россия"

Гендиректор корпорации «Иркут» Андрей Богинский сообщил, что самолеты МС-21 для авиакомпании «Россия» будут оснащены крылом из российских композитов.

По словам Богинского, с крылом из российских композитов будут выпускать все серийные самолеты МС-21. Авиакомпания «Россия» станет первый эксплуатантом, который получит самолеты МС-21-300. Планируется, что воздушные судна начнут поступать перевозчику уже в 2022 году.

Гендиректор напомнил, что документы, регламентирующие подготовку самолетов МС-21 к использованию были подписаны в ходе салона МАКС-2021 в Жуковском.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный и авиакомпания «Россия» договорились о совместном развитии туризма в Петербурге.