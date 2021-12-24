Смольный и авиакомпания «Россия» договорились о совместном развитии туризма в Петербурге

Достигнутое соглашение узаконило все отношения между городом и "Россией". Фото: АК "Россия"

Достигнутое соглашение узаконило все отношения между городом и "Россией". Фото: АК "Россия"

Городское туристско-информационное бюро Петербурга заключило соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией «Россия».

Официальный представитель авиаперевозчика Сергей Стариков отметил, что Северная столица — основной город для авиакомпании, поэтому сотрудничество с городским правительством уже налажено. В 2021 году компания запустила пять новых рейсов из Петербурга и подготовила несколько презентаций для СМИ. Достигнутое соглашение узаконило все отношения между городом и «Россией».

По словам Старикова, у авиакомпании уже есть брендовый Петербургский самолет, который делает город известным по всему миру. В 2022 году бренд Петербурга разместят на суперджете.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» заявила о желании назвать свой Superjet 100 в честь пригорода Петербурга.