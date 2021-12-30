На Новый год нельзя будет зайти на Красную площадь

Власти столицы решили ограничить доступ на Красную площадь 31 декабря с 17:00 в связи с новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на администрацию Москвы. Такая мера необходимо для здоровья и безопасности горожан и гостей города.

В московском департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции объяснили, что так удастся избежать скопления людей, ведь в столице все также действуют ковидные ограничения.

В период новогодних каникул в Москве будут проводиться контрольно-профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности горожан и охрану общественного порядка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге и в Москве наиболее благоприятные условия для работы пенсионеров.