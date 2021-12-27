В Петербурге и в Москве наиболее благоприятные условия для работы пенсионеров

В Петербурге и в Москве наиболее благоприятные условия для работы пенсионеров
В Петербурге и в Москве наиболее благоприятные условия для работы пенсионеров. Фото: Shutterstock

По оценкам экспертов самые благоприятные условия труда для пенсионеров предоставляются в московских и петербургских компаниях.

Аналитики провели исследование и пришли к выводу, что Москва и Петербург предоставляют самые благоприятные условия, в которых могут работать пожилые люди. Об этом сообщают РИА Новости.

В разных уголках России специалисты провели наблюдения по работе пенсионеров. Оценивались преимущественно условия труда по таким критериям, как размер оплаты труда, уровень занятости пожилых россиян, а также доля тех, кто в настоящий момент работы не имеет по разным причинам.

В петербургских и московских компаниях по общим критериям были отмечены лучшие условия труда в соотношении с остальными регионами России. Индекс привлекательности у двух столиц составил 70 баллов у Петербурга и 69,2 балла у Москвы.

Последние места по условиям труда заняли Республика Алтай, Чечня, Тува, Бурятия и Карелия. Там индекс привлекательности не превысил 23 баллов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пожилым россиянам рекомендуют заранее подумать о тратах пенсии на новогодних каникулах. Многие пожилые россияне получат деньги за январь только в конце декабря, а следующе выплаты ожидаются только в феврале.

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