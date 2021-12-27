Пенсионерам рекомендуют средства с карты «Мир» тратить с осторожностью

В новогодние каникулы пенсионерам не рекомендуется излишне увлекаться тратой денег. Такой совет поступил в связи с неопределенностью в выплатах.

Многие пожилые россияне получат деньги за январь только в конце декабря, а следующе выплаты ожидаются только в феврале. Излишние траты в праздники могут повлечь за собой трудное положение пенсионеров даже с обещанными повышенными пенсиями. Тратить средства с карты «Мир» необходимо с осторожностью и разумным подходом. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Эксперты отмечают, что денежные выплаты за январь, действительно, могут прийти в конце декабря, потому что даты получения пенсий выпадают на праздничные дни. Такое развитие ситуации может запутать многих пенсионеров. Например, у некоторых может сложиться впечатление, что это те самые обещанные выплаты от государства за декабрь, а не положенные деньги за январь.

В связи с некоторым недопониманием пожилые россияне могут потратить полученные деньги с расчетом на январские выплаты, которые уже были осуществлены. Пенсия может быть потрачена даже до наступления праздничных дней, а следующие денежные поступления будут, как отмечается, только в начале февраля.

Ожидание пенсии, таким образом, затянется с одного месяца до полутора, что не всем людям, в принципе, будет легко выдержать. В связи с этим пенсионеров предупреждают, что планировать свой бюджет нужно заранее с учетом всех возможных рисков и трат.

Одновременно с этим в Госдуме подготовили законопроект о единовременной выплате пожилым россиянам в 16 тысяч рублей. Документ внесли на рассмотрение в кабмин. В случае, если проект одобрят, после праздников пенсионеры получат такие деньги. Заверяют, что денежную выплату начислят всем пенсионерам без исключения, в том числе работающим, а также бывшим военным и сотрудникам правоохранительных органов.

Однако, на обещания рассчитывать все равно не рекомендуется, так как по известному декабрьскому опыту, ожидания не всего могут быть оправданы. Лучше перестраховаться и сохранить некоторую сумму на всякий случай, если придется таки ждать до февраля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторые работающие пожилые россияне для индексации пенсий увольняются, а затем через несколько месяцев снова трудоустраиваются.