Работающим пенсионерам объяснили, как добиться индексации пенсий

Работающим пенсионерам объяснили, как добиться индексации пенсий
Работающим пенсионерам важно согласовать свое увольнение и последующее трудоустройство с работодателем. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал работающим пенсионерам, что нужно сделать, чтобы добиться индексации пенсий.

Юрист отметили в интервью URA.RU, что для индексации пенсий работающие пожилые люди увольняются, а затем через несколько месяцев снова трудоустраиваются. За это время ПФР проводит перерасчет выплат и назначает пенсионеру прибавку к пенсии.

Однако в этой схеме есть определенные риски. Работающим важно согласовать свое увольнение и последующее трудоустройство с работодателем. Если пенсионер не сможет договориться об этом, уволится, а работодатель не возьмет его обратно, он просто останется без работы.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена в 2016 году. Перерасчет выплат проводится через 3 месяца после увольнения. Также через 3 месяца пенсионер получает доплату.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии в 2022 году.

индексация пенсий прибавка к пенсии работающие пенсионеры


 

Новости партнеров
"Пить или не пить": нарколог назвал главное отличие пьянства от алкоголизма
Не злите Тигра: что нельзя готовить на Новый год
Не злите Тигра: что нельзя готовить на Новый год
Путин планирует приехать в Петербург 28 декабря на саммит глав СНГ
Путин планирует приехать в Петербург 28 декабря на саммит глав СНГ
Праздничный стол: 5 лучших идей для горячих блюд на Новый год
Праздничный стол: 5 лучших идей для горячих блюд на Новый год
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Работающим пенсионерам объяснили, как добиться индексации пенсий
СК начал проверку из-за застрявшей в лифте 90-летней пенсионерки в Колтушах
Из-за пандемии в России закрылось более 5 тысяч фитнес-клубов
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии в 2022 году
Перечислены лучшие фильмы для новогоднего настроения
В Центре Гамалеи заявили, что омикрон-штамм начал быстро вытеснять ...
В Госдуме предрекли нападение Украины на Россию в феврале
Супруги из Петербурга выбросили из окна 12-го этажа свою овчарку