Работающим пенсионерам объяснили, как добиться индексации пенсий

Работающим пенсионерам важно согласовать свое увольнение и последующее трудоустройство с работодателем. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Работающим пенсионерам важно согласовать свое увольнение и последующее трудоустройство с работодателем. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал работающим пенсионерам, что нужно сделать, чтобы добиться индексации пенсий.

Юрист отметили в интервью URA.RU, что для индексации пенсий работающие пожилые люди увольняются, а затем через несколько месяцев снова трудоустраиваются. За это время ПФР проводит перерасчет выплат и назначает пенсионеру прибавку к пенсии.

Однако в этой схеме есть определенные риски. Работающим важно согласовать свое увольнение и последующее трудоустройство с работодателем. Если пенсионер не сможет договориться об этом, уволится, а работодатель не возьмет его обратно, он просто останется без работы.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена в 2016 году. Перерасчет выплат проводится через 3 месяца после увольнения. Также через 3 месяца пенсионер получает доплату.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии в 2022 году.