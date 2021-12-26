Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии в 2022 году

Работающие пенсионеры в 2022 году могут рассчитывать на прибавку к пенсии. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Работающие пенсионеры в 2022 году могут рассчитывать на прибавку к пенсии. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В следующем году работающие пенсионеры смогут получить прибавку к пенсии. Размер доплаты будет больше, чем в этом году, за счет увеличения стоимости пенсионного балла.

Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова, передает PRIMPRESS. По словам юриста, пенсии работающих россиян не подвергаются индексации каждый год в отличие от страховых пенсий неработающих граждан. Однако работающие люди могут рассчитывать на перерасчет выплат за счет накопленного стажа и зарплаты за минувший год.

Прибавка начисляется работающим пенсионерам каждый год в августе. И уже в следующем году эта категория граждан получит больше денег в связи с увеличением стоимости пенсионного балла.

Сейчас пенсионный коэффициент составляет 98,86 рубля, но в 2022 году за него будут давать уже 104,69 рубля. Работающие пенсионеры максимум получат доплату в виде трех баллов, то есть около 310 рублей.

Также на перерасчет могут претендовать пенсионеры, у которых есть иждивенцы, северный стаж или доказывается ранее не учтенный стаж.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экономист рассказал об индексации пенсий в России на 10% в 2022 году.