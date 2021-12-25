Экономист рассказал об индексации пенсий в России на 10% в 2022 году

В 2022 году пенсии россиян вырастут. Об этом рассказал заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.
По его словам, индексация пенсий в будущем году будет происходить по уровню фактической инфляции и составит 10%.
Экономист объяснил в интервью Nation News, что средний показатель индекса потребительских цен по итогам года составляет 8%. Это минимум, на который необходимо поднять пенсию. При этом по некоторым оценкам продовольственная инфляция может быть выше.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители России, живущие в селах, могут рассчитывать на 25% Для прибавки к пенсии. При этом перерасчет происходит автоматически и обращаться в ПФР не требуется. Для получения допвыплаты пенсионеру необходимо иметь стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживать в сельской местности, а также быть неработающим пенсионером.