Экономист рассказал об индексации пенсий в России на 10% в 2022 году

Экономист рассказал об индексации пенсий в России на 10% в 2022 году
По прогнозам эксперта, в следующем году пенсии проиндексируют по уровню фактической инфляции. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В 2022 году пенсии россиян вырастут. Об этом рассказал заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

По его словам, индексация пенсий в будущем году будет происходить по уровню фактической инфляции и составит 10%.

Экономист объяснил в интервью Nation News, что средний показатель индекса потребительских цен по итогам года составляет 8%. Это минимум, на который необходимо поднять пенсию. При этом по некоторым оценкам продовольственная инфляция может быть выше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители России, живущие в селах, могут рассчитывать на 25% Для прибавки к пенсии. При этом перерасчет происходит автоматически и обращаться в ПФР не требуется. Для получения допвыплаты пенсионеру необходимо иметь стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживать в сельской местности, а также быть неработающим пенсионером.

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