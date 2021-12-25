Россиянам, живущим в селах, напомнили о получении 25% к пенсии

Россиянам, живущим в селах, напомнили о получении 25% к пенсии
Россиянам, живущим в селах, напомнили о получении 25% к пенсии. Фото: группа "Вконтакте"/"ПФР"

Жители России, живущие в селе, могут получить 25% к пенсии.

На странице ПФР во «ВКонтакте» сообщили, что жители России, живущие в селах, могут рассчитывать на 25% Для прибавки к пенсии. При этом перерасчет происходит автоматически и обращаться в ПФР не требуется.

Для получения дополнительной фиксированной выплаты пенсионеру необходимо иметь стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживать в сельской местности, а также быть неработающим пенсионером.

Когда подсчитывается общий стаж, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях, отмечают ПФР. В списке числится более 500 профессий.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в следующем году для устранения разницы в инфляции и выплатах пожилым понадобится, как минимум 154 млрд, исходя из того, что на сегодняшний день по данным Росстата инфляция уже достигла 8,22%.

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Россиянам, живущим в селах, напомнили о получении 25% к пенсии
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