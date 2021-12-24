В Госдуме предположили, что после поправок пенсионерам могут компенсировать разницу с инфляцией

В 2022 году индексация страховых пенсий на уровень выше, или равный с фактической инфляцией потребует финансирования от государства в размере около 150-200 млрд рублей. С начала года индексация пенсий произойдет на уже заложенные в бюджете 5,9%, а уже после поправок, по предположению Госдумы, разница с инфляцией пенсионерам будет компенсирована.

Эксперты подсчитали, что в следующем году понадобится, как минимум 154 млрд, исходя из того, что на сегодняшний день по данным Росстата инфляция уже достигла 8,22%. Об этом сообщают «Известия». Расчеты экспертов были подтверждены специалистами из МГУ и АКРА.

В самом законе о бюджете Пенсионного фонда предусмотрена индексация пенсий на 5,9%. Президент России Владимир Путин снова заявил, что в грядущем 2022 году индексация страховых пенсий будет выше уровня инфляции. Об этом он сообщил на большой декабрьской пресс-конференции 23 декабря. По итогам года она составит 8%. Путин отмечает, что это в два раза больше, чем целевой показатель.

По словам директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, на воплощение заявления президента касательно пенсий, не считая военных, понадобится около 150–160 млрд рублей. Примерно такие же цифры назвал и главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. Он отметил, что будет необходимо выделить 150–170 млрд.

Если брать в расчет инфляцию в 8,5%, то дополнительное финансирование от государства должно увеличиться еще в несколько раз. С такой цифрой инфляции понадобится не меньше 212,7 млрд, заметил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов из всех возможных вариантов повышения уровня пенсионного обеспечения склонен к механизму компенсации, так сказать, «задним числом». То есть: с начала года, в январе, пенсии, действительно, проиндексируют на 5,9%, как и прописано в законе и заложено в государственном бюджете, но после все равно будет необходимо корректировать законопроект о страховых пенсиях. На их основании индекс будет доведен до уровня фактической инфляции с обязательной компенсацией недополученного.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на прошедшей 23 декабря конференции президент России Владимир Путин отметил важность вопроса пенсии. Он заявил, что оснований для беспокойства нет, так как все прошлые годы индексация соответствовала правилам, установленным законодательством, и 2022 год не станет исключением.