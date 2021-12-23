Государство выделит колоссальные деньги: что Путин пообещал пенсионерам в 2022 году

Президент заявил, что правительство РФ должно будет сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. Фото: Baltphoto/Андрей Прон

Президент заявил, что правительство РФ должно будет сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. Фото: Baltphoto/Андрей Прон

Пенсионеры с нетерпением ожидали пресс-конференцию Владимира Путина. Она состоялась 23 декабря в 12:00 по московскому времени. Россияне внимательно слушали президента и с замиранием сердца ждали, когда кто-нибудь из журналистов задаст вопрос по поводу будущего размера пенсии, сообщает PRIMPRESS.

Специалисты неоднократно заявляли, что планируемая индексация не покроет рост цен в 2022 году. Подобные сообщения вызвали тревогу среди пенсионеров, и встреча журналистов с Путиным стала самым ожидаемым событием в уходящем году.

Интересующий всех вопрос задала журналистка из Пензы, обратив внимание президента на то, что заявленный уровень индексации страховых пенсий значительно ниже инфляции. Она поинтересовалась, какие меры государство планирует предпринять для соблюдения прав граждан пенсионного возраста.

Владимир Путин сообщил, что решение данного вопроса очень важно для государства. Ситуация не останется без внимания, и представители власти выполнят свои обязательства перед пожилыми россиянами. Президент отметил, что поводов для беспокойства нет, поскольку все предыдущие годы индексация соответствовала правилам, установленным законодательством, и 2022 год не станет исключением.

Из сказанного можно сделать вывод о том, что повышение пенсий будет выше уровня роста цен. Решение данного вопроса имеет огромное социальное значение, поскольку именно индексация позволяет поддерживать покупательскую способность пенсионеров и обеспечивать им достойный уровень жизни.

Владимир Путин отдельно отметил военных пенсионеров. В отношении данной категории граждан будут приняты решения, которые позволят вывести их доходы на должный уровень.

Президент рассказал о ближайших планах государства, в соответствии с которыми будет выделена колоссальная сумма для материальной поддержки россиян. Данные планы затрагивают и пенсионеров.