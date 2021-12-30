Марина Хлебникова встретит Новый год в больнице

Марина Хлебникова встретит Новый год в больнице
Марина Хлебникова. Фото: https://www.instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в своей московской квартире, будет находиться в больнице во время новогодних праздников.

Ранее в СМИ появилась информация, что артистку выписали из больницы.

«По поводу ситуации с выпиской Марины: это слухи. Во время новогодних праздников Марина будет находиться в больнице», — рассказал РИА «Новости» директор певицы Данила Прайс.

Пожар, в котором пострадала Хлебникова, произошел накануне в квартире на Ратной улице, 14 в Москве. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, к 23 часам огонь был потушено. Певицу поместили в реанимацию ожогового центра. Она находится на ИВЛ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в квартире певицы Хлебниковой мог произойти из-за курения.

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