Спасатели потушили горящую квартиру в Выборге

В четверг, 30 декабря, в Выборге произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 05:40 мск. На улице Мира загорелась квартира.

На месте происшествия работала дежурная смена 52 пожарно-спасательной части Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Горела обстановка в квартире многоквартирного дома на общей площади 30 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем в 06:14 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Академика Константинова пожар произошел в мусоросборнике.