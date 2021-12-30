Спасатели потушили горящую квартиру в Выборге

В четверг, 30 декабря, в Выборге произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 05:40 мск. На улице Мира загорелась квартира.
На месте происшествия работала дежурная смена 52 пожарно-спасательной части Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники.
Горела обстановка в квартире многоквартирного дома на общей площади 30 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.
Справиться с огнем в 06:14 мск. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Академика Константинова пожар произошел в мусоросборнике.