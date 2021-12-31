Шум и гам: из Пулково 31 декабря не могут вылететь сотни людей

Из Петербурга задержали 33 внутренних и международных рейсов.

Сегодня, 31 декабря, в пятницу, задержали 33 авиарейса. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Нальчика, Сочи, Мурманска, Дубая, Анапы, Минска, Нижнего Новгорода, Симферополя, Владикавказа, Калининграда, Салехарда, Ижевска, Казани, Москвы, Милана, Геленджика, Баку, Екатеринбурга, Кирова, Краснодара, Еревана, Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Липецка.

По предварительной информации, причиной неудобств для пассажиров стали сложные метеоусловия в Северной столице. Отправление перенесено даже тех самолетов, которые должны были лететь вечером.

Как пишут НЕВСКИЕ НОВОСТИ, в Пулково «беда с системой оповещения». Информацию о вылетах объявляет только сотрудник за стойкой, которого плохо слышно из-за шума и толкучки. Пассажиры нервничают из-за того, что пока ничего толком неизвестно. Кроме того, в воздушной гавани духота.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет авиакомпании «Россия» назвали в честь родины Деда Мороза.