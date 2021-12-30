Самолет авиакомпании «Россия» назвали в честь родины Деда Мороза

Всем пассажирам, которые встретят Новый год на борту самолетов «России», компания приготовила зимние сувениры, чтобы полет в 2022 год стал запоминающимся. Фото: Скрин со страницы авиакомпании "Россия" в Instagram

Всем пассажирам, которые встретят Новый год на борту самолетов «России», компания приготовила зимние сувениры, чтобы полет в 2022 год стал запоминающимся. Фото: Скрин со страницы авиакомпании "Россия" в Instagram

Авиакомпания исполнила новогоднее желание одного из пассажиров и назовет воздушное судно в честь места, откуда берет начало зимняя сказка – Великий Устюг.

Авиакомпания «Россия» исполнила необычную просьбу одного из пассажиров, который предложил назвать самолет в честь города, откуда он родом. Свое желание пассажир из Великого Устюга Вологодской области отправил почтой.

Компания присвоила лайнеру отечественного производства Superjet 100 (бортовой номер RA-89015) имя в честь города Великий Устюг Вологодской области. Воздушное судно имеет двухклассную компоновку и рассчитано на 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе и 75 — в эконом-классе.

Великий Устюг — это один из древнейших городов Русского Севера, который славится богатым культурным наследием. Именно в этом снежном и волшебном городе России расположена резиденция Деда Мороза и именно отсюда начинается любимый многими семейный праздник — Новый год.

Всем пассажирам, которые встретят Новый год на борту самолетов «России», компания приготовила зимние сувениры, чтобы полет в 2022 год стал запоминающимся.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, авиакомпания «Россия» вошла в тройку лидеров, ставших крупнейшими виаперевозчиками страны.