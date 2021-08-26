Петербургский авиаперевозчик вошёл в тройку крупнейших авиаперевозчиков страны

Авиакомпания «Россия», находящаяся в группе «Аэрофлот», вошла в тройку крупнейших российских авиаперевозчиков по количеству эксплуатируемых во флоте воздушных судов. Парк авиакомпании достиг 100 самолетов.

Основу флота «России» составляют лайнеры Superjet 100, их в парке 42. На сегодняшний день петербургский авиаперевозчик продолжает укреплять позиции в рейтинге крупнейших авиакомпаний по количеству эксплуатируемой техники, а также является лидером по числу воздушных судов российского производства, задействованных в полетах.

«Авиакомпания делает ставку на эксплуатацию российской техники. Отечественные воздушные суда являются драйверами развития целых отраслей национальной промышленности. Пополнение флота новыми самолетам российского производства позволяет «России» не только открывать новые направления и расширять маршрутную сеть, но и увеличивать частотность рейсов. Загрузка на многих воздушных линиях достигает 100%», — рассказали в пресс-службе компании.

Авиаперевозчик не отказывается от эксплуатации воздушных судов иностранного производства, которые выполняют полеты на регулярных и туристических рейсах масштабной карты маршрутов «России». Основу иностранного парка воздушных судов составляют лайнеры семейства Airbus 320. Авиакомпания входит в тройку мировых лидеров по количеству воздушных судов Boeing 747 в парке. Все самолеты во флоте авиакомпании соответствуют самым высоким требованиям и нормам безопасности и обеспечивают пассажирам необходимый уровень комфорта и надежности во время путешествий.

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